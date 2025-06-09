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Çileden çıkan otobüs şoföründen korkunç hareket! İstanbul'da ortalık fena karıştı: Annesi bayılan çocuğun yüreği ağzına geldi

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İstanbul'da bir İETT şoförünün aracı vatandaşların üzerine sürdüğü korku dolu ve akılalmaz anlar kameraya yansıdı. Yolcularla şoför arasında şoförün kendilerini sıkıştırdığı iddiasıyla tartışma çıktığı öğrenildi. Gerginliğin tavan yaptığı anlar kameraya yansırken o sırada bir kadın fenalaştı.

Eyüpsultan’da'da İETT şoförü adeta çileden çıktı, otobüsü yolcuların üzerine sürdü! Geçtiğimiz akşam meydana gelen olayda şoför dönüş yaptığı sırada bazı vatandaşların yakınından geçtiği için tepki gördü. Tepki görünce de ortalık karıştı.

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"BİZİ SIKIŞTIRDIN" DİYEN YOLCULARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Eyüpsultan Teleferik Pierreloti otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, manevra yapan bir İETT şoförü, bekleyen vatandaşları sıkıştırdığı gerekçesiyle tepki gördü. Yolculardan tepki gören şoför aracı vatandaşların üzerine sürerek durakladı.

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TARTIŞMA BÜYÜDÜ, KADIN FENALAŞTI

Vatandaşlar şoföre tepki gösterirken, aralarında tartışma çıktı. Tartışma esnasında bir kadın ise fenalaşarak bayıldı. Annesinin bayıldığını gören çocuk bağırarak yanına koştu.

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GERGİN ANLAR KAMERADA

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şoför Eyüpsultan İETT otobüs
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