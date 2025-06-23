Çileden çıkaran anlar! Aracını çıkarmak için yardım istemişti... Hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı

Çileden çıkaran Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleşti. Sokakta otomobilini park etmek isteyen kadın sürücü, geri geri gitmek için yoldan geçen bir vatandaştan yardım istedi. İşte her şey bu yardım isteğiyle başladı...

EVİN DUVARINI YIKTI...

Direksiyon başına geçen vatandaş, geri geldiği esnada evin duvarını yıktı. Panikleyen sürücü gaza basınca, kadın sürücü, "Abi dur" diye bağırdı.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

HİÇBİR ŞEY OLMADAN UZAKLAŞTI

Kaza yapan vatandaş ise olay yerinden yürüyerek ayrıldı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır