Çileden çıkaran anlar! Aracını çıkarmak için yardım istemişti... Hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı

Çileden çıkaran Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleşti. Sokakta otomobilini park etmek isteyen kadın sürücü, geri geri gitmek için yoldan geçen bir vatandaştan yardım istedi. İşte her şey bu yardım isteğiyle başladı...
Direksiyon başına geçen vatandaş, geri geldiği esnada evin duvarını yıktı. Panikleyen sürücü gaza basınca, kadın sürücü, "Abi dur" diye bağırdı.
Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza yapan vatandaş ise olay yerinden yürüyerek ayrıldı.
Kaynak: İHA
Okuyucu Yorumları 0 yorum