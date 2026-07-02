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Çin'de bir uçak gökdelene çarpmıştı! Çarpıcı gerçek: 'Pilot eşinden ayrılmış, intihar...'

Çin'in başkenti Pekin'de 27 Haziran tarihinde küçük tip bir uçak Pekin'in en yüksek gökdeleni Citic Tower'a çarpmıştı. Kazada hayatını kaybeden pilotla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Eşinden ayrılan pilotun bir süredir yalnız yaşadığı ve anksiyete problemleri olduğu gelen bilgiler arasında. Pilotun ayrıca intihar düşünceleri olduğu da belirtildi.

Çin'de bir uçak gökdelene çarpmıştı! Çarpıcı gerçek: 'Pilot eşinden ayrılmış, intihar...'

Pekin'de gerçekleşen korkunç kazada hayatını kaybeden pilotun, Pekin'de yaşayan Liu soyadlı 66 yaşındaki bir kişi olduğu belirtildi.

Çin de bir uçak gökdelene çarpmıştı! Çarpıcı gerçek: Pilot eşinden ayrılmış, intihar... 1

EŞİNDEN AYRILMIŞ VE İNTİHARA MEYİLLİYMİŞ...

Açıklamada, serbest meslek sahibi Liu'nun eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı, uzun süredir anksiyete ve uyku bozukluğundan muzdarip olduğu, günlüğünde birçok kez intihar etmeyi düşünden bahsettiği aktarıldı.

Çin de bir uçak gökdelene çarpmıştı! Çarpıcı gerçek: Pilot eşinden ayrılmış, intihar... 2

2021'DE BAŞLAMIŞ

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada elde edilen bilgilere yer verilen açıklamada, 2021'de amatör uçuşlar için spor lisansı, 2024'te ise özel pilot lisansı alan Liu'nun olay günü "Aurora SA60L" tipi, "B-12PP" kayıt numaralı, tek motorlu iki kişilik küçük uçakla, Pekin'in Pinggu ilçesindeki genel amaçlı havaalanından kalkış yaptığı anlatıldı.

Açıklamada, Liu'nun önce yanında eğitmenle uçuş yaptığı, ardından solo uçuşuna başladığı, uçuş sırasında belirlenen güzergahtan çıktığı ve gökdelene çarpmadan önce uçağın havaalanı ile sinyal bağlantısının kesildiği bilgisi verildi.

Uçağın Pekin'in uçuşa yasak bölge olan merkezine nasıl geldiğine ilişkin değerlendirmeye yer verilmeyen açıklamada, kazanın "kişisel sebeplerle kamu güvenliğini tehlikeye atma vakası" olduğu kaydedildi.

Çin de bir uçak gökdelene çarpmıştı! Çarpıcı gerçek: Pilot eşinden ayrılmış, intihar... 3

NE OLMUŞTU?

Çin'in başkenti Pekin'de 27 Haziran'da küçük bir uçak, kentin en yüksek gökdeleni "Citic Tower"a çarparak düşmüştü. Kazada uçağın pilotu hayatını kaybetmiş, 13 kişi ise yaralanmıştı.

Çarpmanın etkisiyle şehir merkezindeki gökdelenin çevresine enkaz parçaları saçılmış, kazanın ardından binadakiler tahliye edilmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın 528 metre uzunluğundaki binanın üst katlarına çarptığı, enkaz parçalarının ise çevredeki kaldırımlara ve yeşil alanlara düştüğü görülmüştü.

Çin de bir uçak gökdelene çarpmıştı! Çarpıcı gerçek: Pilot eşinden ayrılmış, intihar... 4

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre, "Sunward SA 60L Aurora" tipi, "B-12PP" kayıt numaralı küçük uçak, Pekin'in çevre ilçelerinden Pinggu'daki pilot eğitimi için kullanılan Şıfosi Havalimanı'ndan kalktıktan sonra tekrar oraya dönmek yerine uçuşa yasak olan şehir merkezine yönelmişti.

Çok sayıda gökdelenin bulunduğu, "Guomao" olarak adlandırılan Merkezi İş Bölgesi'ne (CBD) yaklaşan uçağın uçuş sinyalleri, çarptığı Citic Tower'a 6,5 kilometre kala kesilmişti.

Uçağın, Pekin merkezli "Shuangyue General Aviation" adlı uçuş okulu işleten bir şirkete ait olduğu iddia edilmiş, şirket bunu doğrulamamıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Pekin uçak gökdelen kaza
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