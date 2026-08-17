HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması: "Kararlılıkla sürecek"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündem dair önemli açıklamalarda bulundu. Dini değerleri suç faaliyetlerine kalkan yapan, insanların inançlarını istismar ederek menfaat sağlayan hiçbir yapıya izin vermeyeceklerinin altını çizen Bakan Gürlek, "Alihan Kuriş Suç Örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir." dedi.

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması: "Kararlılıkla sürecek"
Devrim Karadağ

Türkiye’nin suç ve suçluyla mücadelesi kararlılıkla sürerken, Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten kritik bir açıklama geldi. A Haber’e özel açıklamalarda bulunan Akın Gürlek, dini değerleri kalkan yaparak haksız kazanç sağlayan yapılara karşı yürütülen operasyonların şifrelerini verdi.

Net mesajlar veren Gürlek, devletin ve adaletin karşısında hiçbir yapının dokunulmaz olmadığını ve mücadelenin tavizsiz şekilde devam edeceğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"SUÇ ÖRGÜTLERİ VE ÇETELERLE MÜCADELE SÜRECEK"

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini, kim olduklarına veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürmektedir.

DİNİ DUYGULARINI İSTİSMAR EDEREK SUÇ İŞLEYENLER..."

Vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş Suç Örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir.

Bakan Gürlek ten Alihan Kuriş açıklaması: "Kararlılıkla sürecek" 1

Alihan Kuriş

"DİNİ DEĞERLER, SUÇ FAALİYETLERİNİN ARACI VEYA KALKANI HALİNE GETİRİLEMEZ"

Burada temel ölçüt, herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil; suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelir sorusuna yanıtı gündem oldu Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelir sorusuna yanıtı gündem oldu

Devletimiz, hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi, vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Irak basını duyurdu! İran, Baarzani'nin ofisini hedef aldıIrak basını duyurdu! İran, Baarzani'nin ofisini hedef aldı
Düğün konvoyunda felaket: 2 ölü 4 yaralıDüğün konvoyunda felaket: 2 ölü 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Akın Gürlek Alihan Kuriş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Erzurumspor'dan Amedspor maçındaki iptal edilen gole tepki!

Erzurumspor'dan Amedspor maçındaki iptal edilen gole tepki!

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.