Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması: "Kararlılıkla sürecek"

Türkiye’nin suç ve suçluyla mücadelesi kararlılıkla sürerken, Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten kritik bir açıklama geldi. A Haber’e özel açıklamalarda bulunan Akın Gürlek, dini değerleri kalkan yaparak haksız kazanç sağlayan yapılara karşı yürütülen operasyonların şifrelerini verdi.

Net mesajlar veren Gürlek, devletin ve adaletin karşısında hiçbir yapının dokunulmaz olmadığını ve mücadelenin tavizsiz şekilde devam edeceğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"SUÇ ÖRGÜTLERİ VE ÇETELERLE MÜCADELE SÜRECEK"

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini, kim olduklarına veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürmektedir.

DİNİ DUYGULARINI İSTİSMAR EDEREK SUÇ İŞLEYENLER..."

Vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş Suç Örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir.

Alihan Kuriş

"DİNİ DEĞERLER, SUÇ FAALİYETLERİNİN ARACI VEYA KALKANI HALİNE GETİRİLEMEZ"

Burada temel ölçüt, herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil; suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez.

Devletimiz, hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi, vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir."