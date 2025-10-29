Çin'de, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın ev sahipliğindeki resepsiyona, Çin hükümetini temsilen Çin Dışişleri Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Çın Veyçing konuk oldu. Resepsiyona, Pekin'de görevli büyükelçiler, diplomatlar, askeri ataşeler, Çin kurum ve kuruşlarının temsilcileri ile Çin'de yaşayan Türk vatandaşları da katıldı.

Büyükelçi Ünal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin, İpek Yolu'ndaki temaslara ve alışverişlerle yüzyıllar öncesine dayanan derin bir tarihe dayandığına dikkati çekerek, Çin'in bugün de Türkiye'nin üçüncü ve Asya'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Çin ile karşılıklı saygı, çıkar ve adil ticaret ilkeleri temelinde ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığını ifade eden Ünal, ticaret, enerji, turizm ve kültür alanlarında ikili işbirliğini güçlendirmeyi, halklar arasında insani etkileşimleri artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle 31 Ağustos-1 Eylül'de Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'i ziyaret ettiğini, iki ülke liderinin buradaki buluşmasının, Türkiye-Çin ilişkilerinin geleceğine ışık tuttuğunu ve ilişkileri daha fazla geliştirmeye yönelik siyasi iradeyi güçlendirdiğini hatırlattı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da 3 Eylül'de Pekin de düzenlenen İkinci Dünya Savaşı anma törenine katıldığını anımsatan Ünal, "İkinci Dünya Savaşı'nda etkin bir tarafsızlık izleyen Türkiye, Çin'deki Büyükelçiliğini hiçbir zaman kapatmadı, Çin halkını son güne dek yalnız bırakmadı." dedi.

Selçuk Ünal, Türkiye'nin, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak bölgesinde ve ötesinde, Filistin, Suriye, Ukrayna, Kafkasya, Asya ve Afrika gibi coğrafyalarda barış ve istikrar için etkin şekilde çalıştığını ve bu çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Büyükelçi Ünal, şunları kaydetti:

"Kısa zaman önce bir yüzyılı geride bırakarak 'Türkiye Yüzyılı'na adım atan Türkiye Cumhuriyeti, az zamanda çok ve büyük işler başarmış, uluslararası camiada saygın bir yer edinmiştir. Genç nüfusu, dinamik ekonomisi, küresel çaptaki diplomatik etkinliği ve uluslararası barışa katkılarıyla Türkiye Cumhuriyeti, 1923'ten beri koruduğu azim, inanç ve kararlılıkla emin adımlarla yoluna devam edecektir."

Ünal, sözlerini noktalarken, İstiklal Harbi'nin Başkomutanı, Cumhuriyet'in banisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanın kurtuluşunda savaşmış tüm ecdadı saygı, minnet ve rahmetle andıklarını dile getirdi.Kaynak: AABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır