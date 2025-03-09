Çin, İran ve Rusya'dan ortak deniz tatbikatı

Çin, İran ve Rusya donanmaları, bu ayın ortalarında ‘Güvenlik Kuşağı 2025’ adlı bir ortak tatbikat gerçekleştirecek. İran’ın Çabahar Limanı yakınlarında gerçekleştirilecek tatbikat, deniz hedeflerinin vurulması, geçici denetim ile tutuklama, hasar kontrolü ve ortak arama-kurtarma çalışmaları gibi aktiviteleri içerecek.

Çin filosu, karşılıklı askeri güveni artırmayı ve katılımcı ülkelerin deniz kuvvetleri arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan tatbikata, ‘Baotou’ adlı muhrip gemisi ve ‘Gaoyouhu’ adlı ikmal gemisiyle katılacak. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır