Çin, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki terör saldırısını kınadı

Çin, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün gerçekleşen terör saldırısını güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin’de düzenlenen olağan basın toplantısında, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çin'in terörün tüm biçimlerine karşı olduğunu vurgulayan Sözcü Guo, Pakistan'ın terörle mücadelesini, toplumsal istikrarı ve halkın güvenliğini koruma çabasını desteklediklerini belirtti.

Guo, saldırıda hayatını kaybeden Çin vatandaşı olmadığını kaydetti.

Pakistan’ın saldırılardan Afganistan’ı sorumlu tutmasına ilişkin konuşan Guo, her iki ülkenin Çin’in yakın komşusu olduğunu belirterek, ilişkilerini geliştirip bölgesel barış ve istikrarı birlikte korumalarını desteklediklerini ve bu yönde yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da dün, mahkeme binası yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Pakistan basınında, saldırıyı Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı'nın (TTP) üstlendiği bildirilmişti.

