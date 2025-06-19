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Çin: Tüm anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesini destekliyoruz

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefon görüşmesi yaptı. Wang görüşmede, Çin'in tüm anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesini desteklediğini belirtti.

Çin: Tüm anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesini destekliyoruz

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’yle yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail-İran çatışmalarını değerlendirdi. Wang Yi, İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkilerin normlarına aykırı olduğunu söyledi.

Çin’in her zaman tüm anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesini desteklediğini, güç kullanımına veya güç tehdidine karşı çıktığını dile getiren Wang, İsrail'in güç kullanımına karşı çıkma tutumlarını saldırıların başlamasının hemen ardından dile getirdiklerini aktardı. Şu an başlıca önceliğin ateşkesin sağlanması olduğunu vurgulayan Bakan Wang, Umman'ın da aralarında bulunduğu 21 Arap ve İslam ülkesi tarafından yayımlanan, diğer ülkelerin egemenlik ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi çağrısı yapan ortak bildiriyi desteklediklerini kaydetti.

Bedr bin Hamed el-Busaidi de görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, Birleşmiş Milletler Antlaşması ve uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini bildirdi. Arap dünyasının mevcut durumdan, özellikle nükleer tesislere yönelik saldırıların yol açabileceği nükleer sızıntılardan ve bunun bölgeye getirebileceği felaket sonuçlarından derin endişe duyduğuna dikkat çeken Bedr bin Hamed el-Busaidi, “Çin, her zaman adaletin ve barışın tarafında. Arap dünyası bunu takdirle değerlendiriyor ve Çin'in Orta Doğu'da barış ile istikrarın yeniden sağlanması konusunda daha fazla rol oynamasını bekliyor” ifadelerini kullandı.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin dışişleri bakanı
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