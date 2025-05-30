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Cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba'dan canlı yayında flaş iddia: "Narin'i annesinin öldürdüğünü düşünmüyorum, abisi öldürdü..."

Diyarbakır'da öldürülen ve hala faili bulunamayan Narin'le ilgili dava sürüyor. Katıldığı televizyon programında Narin cinayetini değerlendiren Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba, "Narin cinayetinde ne öldüreni bileceğiz ne sebebini öğreneceğiz. Çünkü üst akıl denen amca böyle bir karar vermiş. Kimseyi konuşturamazsınız! Narin’i abisinin öldürdüğünü düşünüyorum" dedi.

Cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba'dan canlı yayında flaş iddia: "Narin'i annesinin öldürdüğünü düşünmüyorum, abisi öldürdü..."
Mustafa Fidan

Ekol Tv'de katıldığı programda Narin cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba, cinayetin aydınlanması için aile üyelerinin, özellikle de amcanın konuşması gerektiğini söyledi. Kurtbaba, "Ben annenin cinayeti işlediğini düşünmüyorum. Ben cinayeti abinin işlediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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"ÜST AKIL DEDİĞİMİZ AMCA KONUŞMADA..."

Kurtbaba'nın Narin cinayetine dair sözleri şu şekilde;

"Aile içerisinde genelde böyle olur. O yörenin kendine özgü feodal yapısı var. Üst akıl dediğimiz amcanın böyle bir karar vermesi, diğer büyüklerin de 'doğru karar' deyip ilerlediği bir süreç. Diğer üyeleri konuşturamazsınız. Sadece bir çocuk konuştu, o da 'Salim amcam böyle söylememi istedi' dedi.

"BİZ NE ÖLDÜRENİ ÖĞRENECEĞİZ NE DE SEBEBİNİ"

Biz ne öldüreni öğreneceğiz ne de sebebini. Ancak onlar çıkıp 'biz bunu itiraf etmek istiyoruz' derse öğreneceğiz. Onda da amca çıkıp söyleyecek ki öğrenelim. Ben annenin cinayeti işlediğini düşünmüyorum. Ben cinayeti abinin işlediğini düşünüyorum.
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30 Mayıs 2025
30 Mayıs 2025

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cinayet Narin Güran
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