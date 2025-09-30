HABER

Cinayeti adım adım planladığı notlar ortaya çıktı! Eski eşini öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet...

Antalya'da eski eşi Ayten Çağıran'ı (44) boğazını keserek öldüren infaz koruma memuru Abdülkadir Kocaoğlu (48), ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı. Cinayet anını hatırlamadığını belirten sanığa ait olduğu iddia edilen bir not ortaya çıktı. Notta, 'İş çıkışı takip ediyorum, eve girerken bunu alıyorum, götürüyorum, ıssız bir yerde konuşturuyorum ve infazı gerçekleştiriyorum' ifadeleri yer aldı.

Olay, 22 Haziran 2024'te Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir Kocaoğlu, Antalya'ya gelerek eski eşi Ayten Çağıran'ı takip etmeye başladı. Kocaoğlu, Çağıran'ın bir akaryakıt istasyonuna doğru gittiğini görünce karşısına çıkarak, konuşmak istedi. Bu sırada Kocaoğlu ile Ayten Çağıran arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA SIRASINDA BOĞAZINI KESTİ, KATLETTİ!

Tartışma sırasında Kocaoğlu, yanında taşıdığı bıçakla Çağıran'ın önce boğazını kesti, ardından çeşitli yerlerinden bıçakladı. Abdülkadir Kocaoğlu, ekipler gelene kadar Ayten Çağıran'ın başında bekledi. Çağıran'ın boğazının kesildiği ve vücudunda 10'dan fazla bıçak yarası bulunduğu tespit edildi. 19 Haziran'da Afyonkarahisar'dan Antalya'ya gelip, eski eşini takip etmeye başladığı ve cinayeti işlediği belirlenen Abdülkadir Kocaoğlu, tutuklandı.

CİNAYETİ ADIM ADIM PLANLADIĞI NOTLAR ORTAYA ÇIKTI

Abdülkadir Kocaoğlu hakkında Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında olay anını hatırlamadığını belirten sanığa ait olduğu iddia edilen not ortaya çıktı. Notta, 'İş çıkışı takip ediyorum, eve girerken bunu alıyorum, götürüyorum, ıssız bir yerde konuşturuyorum ve infazı gerçekleştiriyorum' ifadeleri yer aldı.

“PİŞMANIM HATA YAPTIM..."

'Eski eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Abdülkadir Kocaoğlu, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, mütalaayı kabul etmediklerini söyleyen sanık avukatı, bipolar teşhisi bulunan ve fazla ilaç kullanan müvekkilinin psikolojik sorun yaşadığı süreçte yazdıklarının tasarlama eylemi olarak kabul edilmemesini talep etti. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Kocaoğlu, savunmasında, “Pişmanım hata yaptım insanın ölümüne sebep oldum. Vicdan azabı yaşıyorum. Sevdiğim olduğu için acım da katlanıyor" dedi.

"SÜREKLİ ALDATILDIM. ÇEKTİĞİM ACIYI BİR BEN BİR ALLAH BİLİR"

Mahkeme başkanının son sözünü sorduğu Kocaoğlu, “Tek bir şey istiyorum. Ben sürekli aldatıldım. Acısını çok yaşadım. Erkek olarak söylenmeyecek sözlerle karşılaştım. Benim hakkımı, gözyaşlarımı yerde bırakmayın. Çok acı çektim. Çektiğim acıyı bir ben bir Allah bilir" dedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Abdülkadir Kocaoğlu'nu, 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti.

(DHA)

30 Eylül 2025
30 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
