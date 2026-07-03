Cinder City'nin 64 GB RAM önerisi tartışma yarattı: Steam sayfası sessizce değişti

Bir PC oyunu için 32 GB RAM önerisi bile tartışma yaratırken, NC ve Big Fire Games'in geliştirdiği Cinder City'nin Steam sayfasında önerilen bellek miktarı tam 64 GB olarak yazıldı. Bu rakam, Steam kullanıcılarının büyük çoğunluğunun sahip olduğu donanımın çok üzerinde olunca, kısa sürede oyunun kendisinden çok sistem gereksinimlerinin konuşulmasına yol açtı.

STEAM KULLANICILARININ YALNIZCA %4'ÜNDE 64 GB VAR

TechSpot'un aktardığı son Steam donanım anketine göre katılımcıların yalnızca %4'ünün makinesinde 64 GB RAM bulunuyor. En yaygın kullanılan bellek miktarı ise %41 ile 16 GB.

Yani Cinder City'nin önerisi, tipik bir Steam oyuncusunun sisteminin dört katına işaret ediyordu.

RAM FİYATLARI TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ

Zamanlama da tartışmayı alevlendiren bir başka etken oldu. Çünkü bellek sektöründe şu an bir kıtlık yaşanıyor. 64 GB DDR5 RAM kitlerinin fiyatları 800 dolardan başlayıp 2 bin 800 dolara kadar çıkabiliyor.

Bu tabloda 64 GB önerisi, birçok oyuncu için "oyun için donanım yenilemek" anlamına geliyordu.

STEAM SAYFASI SESSİZCE GÜNCELLENDİ

Halihazırda ise Cinder City'nin Steam sayfasında değişiklik yapılmış görünüyor. Sayfa artık 64 GB değil, 32 GB RAM önerisinde bulunuyor. Ayrıca önerilen ekran kartı da NVIDIA GeForce RTX 4060'dan NVIDIA GeForce RTX 4070'e yükseltilmiş.

ÇIKIŞ TARİHİ HALA BELİRSİZ

NC, Cinder City için henüz bir çıkış tarihi açıklamadı. Oyunun yalnızca "pek yakında" geleceği biliniyor. Sistem gereksinimlerinin son halini de muhtemelen çıkışa yaklaşıldığında netleşecek Steam sayfası gösterecek.