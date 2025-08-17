HABER

Çine’de Kur’an-ı Kerim’e geçen öğrencilere bisiklet hediye edildi

Aydın’ın Çine ilçesinde Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrencilere bisiklet hediye edildi.Hacı Emin Camii’nde gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim’e geçen öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Aydın’ın Çine ilçesinde Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Hacı Emin Camii’nde gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim’e geçen öğrencilere bisiklet hediye edildi. İlçe Vaizi Kamil Kebap ve cami görevlilerinin öncülüğünde düzenlenen programda, öğrencilere hayırsever vatandaşların desteğiyle temin edilen bisikletler takdim edildi. Hediyelerini alan öğrencilerin sevinçleri yüzlerine yansırken, aileler de çocuklarının bu başarılarının ödüllendirilmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Programın sonunda öğrencilere başarılarının devamı temennisiyle dualar edilirken, emeği geçen görevlilere ve hayırseverlere de teşekkür edildi.

(İHA)

