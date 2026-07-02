Çinli şirketten "asla ihanet etmeyecek" insansı robot

İnsansı robot yarışı artık yalnızca fabrikalarda çalışan makinelerle sınırlı değil. UBTech’in U1 modeli, yalnızlık sorununa karşı “arkadaşlık” sunan, kullanıcıyla konuşabilen, el tutabilen ve zamanla sahibini tanımayı hedefleyen bir robot olarak konumlandırılıyor.

U1 ROBOTU NE SUNUYOR?

UBTech’in U1 robotu, metal gövdesinin üzerinde gerçekçi bir deri kaplamasıyla geliyor. Techxplore'da yer alan habere göre robotlar, kullanıcıya yapay zeka tarafından üretilen konuşmalar sunabiliyor ve manikürlü tırnaklara sahip bir eli tutma deneyimi verebiliyor.

Şirket, U1’in göz kameraları, göğüs sensörleri ve dinleme mikrofonlarıyla donatıldığını belirtiyor. UBTech’e göre U1, seri üretim için tasarlanmış dünyanın ilk tam boyutlu ultra gerçekçi insansı robotu.

U1’in erkek ve kadın versiyonları bulunuyor. Robotlar, şirket tarafından programlanan bir yapay zeka aracı üzerinden konuşabiliyor. Bu sistem, yorgunluk veya stres algıladığında sakinleştirici sözler sunacak ve zaman içinde kullanıcıyı tanıyacak şekilde tasarlanmış.

FİYATI NE KADAR?

U1’in en temel versiyonu 119 bin 800 yuan, yani 17 bin 600 dolar fiyatla satışa sunuluyor. Daha gelişmiş özelliklere sahip “Ultra” versiyonun fiyatı ise 990 bin yuan, yani 145 bin 700 dolar olarak açıklandı.

UBTech’in UWorld markasının başındaki Michael Tam, salı günü Çin’in güneyindeki teknoloji merkezi Shenzhen’de düzenlenen lansmanda robotları yalnızlığa karşı bir çözüm olarak tanıttı.

Tam, “Biyonik robotlarımız size ömür boyu eşlik edebilir” dedi. Aynı etkinlikte robotun “asla ihanet etmeyeceğini”, “her zaman sadık olacağını” ve kullanıcıyı “koşulsuz seveceğini” söyledi.

Yeterli ücret ödendiğinde robotların saçları, yüzleri ve kıyafetleri bir sevilen kişiye, ünlüye ya da hayali bir karaktere benzeyecek şekilde özelleştirilebiliyor.

HEDEF KİTLE: YALNIZ YAŞAYANLAR VE YAŞLI KULLANICILAR

UBTech, U1’i ağırlıklı olarak bekar kişilere ve 60 yaş üzerindeki kullanıcılara hedefliyor. Michael Tam’a göre Çin’de bu iki grup sırasıyla yaklaşık 120 milyon ve 320 milyon kişilik “devasa” bir pazar oluşturuyor.

Tam, bu kişilerin arkadaşlığa büyük ihtiyaç duyduğunu söyledi. Şirketin aktardığına göre U1 için şimdiden 13 bin 300’den fazla ön sipariş alındı. Teslimatların eylülde başlaması planlanıyor.

U1, kullanıcıların günlük endişelerini konuşabiliyor, ilaç almayı hatırlatabiliyor, olası sağlık sorunlarını fark etmeye yardımcı olabiliyor veya birlikte Dünya Kupası maçı izlemeyi önerebiliyor.

YAPABİLDİKLERİ KADAR YAPAMADIKLARI DA DİKKAT ÇEKİYOR

Temel U1 modeli başını, gözlerini ve ağzını hareket ettirebiliyor. Pil ömrü ise dört saate kadar çıkıyor.

Ancak robot ev işi ya da yemek yapmıyor. Ayrıca UBTech, U1’in en azından “şimdilik” yakın ilişki sunmak üzere tasarlanmadığını belirtiyor.