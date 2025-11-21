HABER

Cinsel içerikli yayın yapan 102 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan sanal devriyelerde cinsel içerikli yayın yaptığı tespit edilen 102 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Mustafa Fidan

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde internet ortamında sanal devriyelerini sürdürüyor.

CİNSEL İÇERİKLİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINA İNCELEME

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda genel ahlak kurallarına aykırı, Türk aile toplum yapısını bozan, cinsel içerikli yayın yapan 102 hesap tespit edildi. Bahse konu paylaşımların, sosyal medyada yayılmasını engellemek amacıyla tespit edilen 102 hesaba erişim engeli getirildi.

600 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELLİ GETİRİLDİ

Ekipler tarafından 2025 yılı içerisinde yapılan sanal devriyelerde cinsel içerikli paylaşım yapan toplam 600 sosyal medya hesabına erişim engelli getirildi.

(İHA)

21 Kasım 2025
sosyal medya cinsel içerik
