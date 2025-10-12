HABER

Cipiyle tartıştığı kişinin ayaklarını ezdi; o anlar kamerada

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir cip sürücüsü, tartıştığı kişinin üzerine aracını sürerek ayaklarını ezdi. O anlar kameraya yansırken, sürücü yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Silopi ilçesi 1’inci Cadde’de meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, cipini tartıştığı kişinin üzerine sürdü. Bu kişinin ayaklarının üzerinden geçen sürücü, geri manevra yaparak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, cip sürücüsünü yakalayıp gözaltına aldı. Sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

