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Çivril’de fırtına 15 metrelik ağacı devirdi

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sağanak yağışla bir nebze olsun normale dönerken etkili olan rüzgar ağaçları kökünden söktü. Çivril’de şiddetli fırtına dolayısıyla kökünden ayrılan ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi.

Çivril’de fırtına 15 metrelik ağacı devirdi

Denizli Çivril’de şiddetli fırtına dolayısıyla kökünden ayrılan ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda otomobilde maddi hasar oluşurken araç sahibinin hazırlık maçı için Çivril’e gelen Altınordu futbol takımında ki bir görevlinin olduğu bildirildi.

Olay, Ahmetçik mesireliği Şehit Kağan Kandemir Spor tesislerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Şiddetli fırtına nedeniyle kökünden ayrılan yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda devrilen ağacın altında kalan 34 CIE 298 plakalı otomobilin kaput ve tavanında ise maddi hasar meydana geldi. Araç sahibinin hazırlık maçı için Çivril’e gelen Altınordu futbol takımında ki bir görevlinin olduğu bildirildi.

Devrilen ağaç, vinç tarafından otomobilin üstünden kaldırılırdı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Denizli
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