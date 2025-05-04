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Cizre'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Cizre-Nusaybin karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Cizre'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgilere göre kaza Cizre'ye bağlı Katran köyü mevkiinde meydana geldi. Cizre-Nusaybin karayolunda seyir halinde olan S.T. idaresindeki 01 RD 608 plakalı hafif ticari araç, İ.Ç. idaresindeki 06 HE 058 plakalı özel otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kazada araç sürücüleri S.T. ve İ.Ç. ile birlikte N.D., R.Y., B.Ç. ve B.E. yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulans ile Cizre Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cizre kaza
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