Cizre'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tünelde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra CizreŞırnak D400 kara yolu üzerindeki Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli’nde meydana geldi. M.A. yönetimindeki otomobil ile A.P. (45) yönetimindeki plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerinden geçerken aracından inen ve diğer araçları yavaşlatmak isteyen M.Y.’ye de (19), B.B. yönetimindeki 06 DNM 024 plakalı cip çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. M.Y. ve araçlarda bulunan diğer yaralılar Feyruz Yargı (46), M.A. (23), B.A. (19), D.O. (23), M.O. (23) ve M.Ş.P. (33) ilk müdahalelerinin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Feyruz Yargı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yargı’nın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

