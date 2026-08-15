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Cizre’de trafik kazası: 1 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarpan otomobilin yan yattığı kazada sürücü yaralandı.Kaza, İdil-Cizre Çevreyolu Okullar Bölgesi mevkiinde meydana geldi.

Cizre’de trafik kazası: 1 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarpan otomobilin yan yattığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, İdil-Cizre Çevreyolu Okullar Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdil istikametinden Cizre yönüne seyir halinde olan ve sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol ortasında yan yatarken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Cizre’de trafik kazası: 1 yaralı 1

Cizre’de trafik kazası: 1 yaralı 2

Cizre’de trafik kazası: 1 yaralı 3

Cizre’de trafik kazası: 1 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Şırnak
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