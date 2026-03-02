Claude çöktü mü? 2 Mart 2026 Claude neden açılmıyor? Kullanıcı raporları geliyor!

Kısa zaman önce Pentagon'u reddetmesiyle tüm dünyanın dikkatini çeken popüler yapay zeka aracı Claude, bugün bir kesintiyle gündeme geldi. Peki, Claude çöktü mü? 2 Mart 2026 Claude neden açılmıyor? İşte 2 Mart 2026 Claude erişim sorunu hakkındaki bilgiler...

CLAUDE ÇÖKTÜ MÜ?

Claude kullanıcıları, yapay zeka aracına giriş yapmak isterken aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi bir ekranla karşılaştıklarını bildiriyor. Ekranda ise "Claude şu anda geçici bir hizmet kesintisi yaşıyor. Sorunu çözmek için çalışıyoruz, lütfen kısa süre sonra tekrar kontrol edin." yazıyor.

Kesintileri takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre de kullanıcı raporları Claude AI şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor.

HATA ORANI YÜKSELDİ

Claude Status sayfasına göre, tüm platformlarda hata oranı yükselmiş durumda. Şu anda bu konu üzerine araştırmalar devam ediyor.