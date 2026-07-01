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Claude modelleri geri dönüyor: ABD, ihracat kontrolünü kaldırdı

ABD yönetimi, yapay zeka şirketi Anthropic’in Claude Fable 5 ve Mythos 5 modelleri üzerindeki ihracat kontrollerini kaldırdı. Anthropic, kararın ardından modellerin erişimini yeniden sağlamaya başlayacağını duyurdu.

Claude modelleri geri dönüyor: ABD, ihracat kontrolünü kaldırdı

ABD’nin gelişmiş yapay zeka modellerine yönelik denetim sürecinde Anthropic cephesinden yeni bir açıklama geldi. Şirket, ulusal güvenlik gerekçesiyle devre dışı bırakılan Claude Fable 5 ve Mythos 5 modelleri üzerindeki ihracat kontrollerinin kaldırıldığını duyurdu.

Claude modelleri geri dönüyor: ABD, ihracat kontrolünü kaldırdı 1

ANTHROPIC'İN AÇIKLAMASI

Yapay zeka girişimi Anthropic, ABD yönetiminin yapay zeka modelleri "Claude Fable 5" ve "Mythos 5" üzerindeki ihracat kontrollerini kaldırdığını bildirdi.

Anthropic'in X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "ABD Ticaret Bakanlığının Claude Fable 5 ve Mythos 5 üzerindeki ihracat kontrollerini kaldırdığı bilgisini aldık. Yarın erişimi yeniden sağlamaya başlayacağız ve kısa süre içinde bir güncelleme paylaşacağız. Gösterdikleri sabır için kullanıcılarımıza ve modellerin yeniden kullanıma sunulması sürecinde bizimle birlikte çalışan herkese teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son iki hafta boyunca, ABD hükümeti genelinde uyumu sağlamak ve "Amerika'nın yapay zeka alanındaki liderliğini" güçlendirmek amacıyla Fable 5'i analiz edip onaylamak için Anthropic ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını bildirdi.

Claude modelleri geri dönüyor: ABD, ihracat kontrolünü kaldırdı 2

NE OLMUŞTU?

Washington, gelişmiş yapay zeka modellerinin oluşturabileceği potansiyel tehditleri tespit etmek amacıyla yeni modellerin piyasaya sürülmesine yönelik denetimleri sıkılaştırmıştı.

Anthropic, ABD hükümetinin ulusal güvenlik gerekçesiyle aldığı ihracat kontrolü kararının ardından 12 Haziran'da Mythos 5 ve Fable 5 modellerini devre dışı bırakmıştı.

Şirket geçen hafta ise hükümetin, Claude Mythos 5 modelinin "güvenilir" kurumlara açılmasına izin verdiğini belirtmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka abd
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