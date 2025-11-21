HABER

Çoban kendisini koyunların arasında sıcaklığını muhafaza ederek hayatta kalmış

Erzurum’da sürüsünü otlatmak için çıktığı arazide kaybolan ve 3 gün sonra bulunan yaşlı çobanın, koyunların arasında sıcaklığını koruyarak hayatta kaldığı ortaya çıktı.

Çoban kendisini koyunların arasında sıcaklığını muhafaza ederek hayatta kalmış

Yakutiye ilçesi Çayırtepe Mahallesi’nde önceki gün 160 koyunun bulunduğu sürüyü dağa çıkaran Abdurrahman Kansu, yoğun siste kayboldu. İki gece dağda kalan ve ekiplerin bulmak için yoğun çaba harcadığı yaşlı çoban bugün öğle saatlerinde sisin kalkması ile birlikte bulunabildi. Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri sürüsüyle bataklıkta buldukları çobana ilk müdahaleyi arazide yaptı. Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, İHA’ya yaptığı açıklamada, "3 gündür dağlarda kırsalda arama tara yapıyorduk. Yoğun sis vardı. Çoban kendisini koyunların arasına alarak sıcaklığını muhafaza etti. Bu şekilde hayatta kaldı. Bulduğumuzda hala titriyordu. Sağlığı yerindeydi. Şeker dengesi bozulmuştu. Yiyecek ve sıcak bir şeyler istedi. Bu şekilde kendisini sağlık ekiplerine teslim ettik" diye konuştu.
"Hastaneye gitmemek için uzun süre direndi"
Jandarma ekiplerinin sırtında ambulansa kadar taşınan yaşlı çoban termal battaniyelere sarılarak hastaneye kaldırıldı. Bu arada hastaneye gitmek istemeyen yaşlı çoban, "Benim hiçbir şeyim yok. Hasta değilim" diyerek hastaneye gitmemek için uzun süre direndi. Jandarma ekipleri ve yakınları yaşlı şahsı uzun uğraşlar sonucu şahsı ikna ederek ambulansa bindirdi. Çoban Abdurrahman Kansu’nun tedavisi Erzurum Şehir Hastanesi’nde devam ediyor.
Sürü sahibi İdris Çakmak ise arama ve kurtarma ekiplerine fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Çobanımız Abdurrahman Kansu ve koyunlarımız sağ salim bulundu. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. AFAD, Jandarma ekiplerimiz emeği geçen tüm ekiplerden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

En Çok Aranan Haberler

