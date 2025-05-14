HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çoban, omzundan düşen av tüfeği ateş alınca sırtından yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çoban Burhan Ali Tekin, omzunda taşıdığı av tüfeğinin yere düşmesi sonucu sırtından yaralandı.Olay, saat 11.00 sıralarında, Yaylacık Mahallesi Yuvakuyu mevkisinde meydana geldi.

Çoban, omzundan düşen av tüfeği ateş alınca sırtından yaralandı
Çiğdem Sevinç

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çoban Burhan Ali Tekin, omzunda taşıdığı av tüfeğinin yere düşmesi sonucu sırtından yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Yaylacık Mahallesi Yuvakuyu mevkisinde meydana geldi. Çoban Burhan Ali Tekin, koyunları otlattığı sırada omzunda taşıdığı av tüfeği, yere düşüp ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Tekin, yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Telefon ve uyuşturucu kaçakçısı telefoncu tutuklandıTelefon ve uyuşturucu kaçakçısı telefoncu tutuklandı
2 kardeş, buldukları mühür yüzüğü müzeye bağışladı2 kardeş, buldukları mühür yüzüğü müzeye bağışladı

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkes ters köşe olacak: Cinayette Muhammed Yakut ve CIA detayı!

Herkes ters köşe olacak: Cinayette Muhammed Yakut ve CIA detayı!

'Gram altın o rakamı görürse...' Uzman isim kritik seviyeyi verdi!

'Gram altın o rakamı görürse...' Uzman isim kritik seviyeyi verdi!

13 kişiyi yakarak katletmişti: Mavi Çarşı katliamcısı Azime Işık tahliye oldu

13 kişiyi yakarak katletmişti: Mavi Çarşı katliamcısı Azime Işık tahliye oldu

Ekrem İmamoğlu ifade verdi!

Ekrem İmamoğlu ifade verdi!

Hastanede skandal! Profesör ve sekreteri gözaltına alındı

Hastanede skandal! Profesör ve sekreteri gözaltına alındı

İstifa edip, AK Parti'ye geçti! Olay oldu

İstifa edip, AK Parti'ye geçti! Olay oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.