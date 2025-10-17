HABER

Çocuğunu markette döven şahsın evini yetkililer ziyaret etti

Eskişehir’de çocuğunu markette dövdüğü için tutuklanan şahsın eşi, çocuğu M.E. ile birlikte işlemleri için polis ekiplerince ikametinden götürülürken, Cengiz E.’nin evine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri hane ziyaretinde bulundu.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki bir markette 5 yaşındaki çocuğu M.E.’yi dövdüğü ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan 49 yaşındaki Cengiz E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cengiz E.’nin Emek Mahallesi’ndeki evi görüntülendi. Komşuların oldukça iyi bahsettiği 4 çocuk babası Cengiz E.’nin eşi S.E.’nin darp edilen çocuğu M.E. ile birlikte polis tarafından işlemleri için götürüldüğü görüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ailenin evini ziyaret etti.

Eskişehir
