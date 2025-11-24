HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Çocuk gelişimci pazarcı: Amasya pazarının tek kadın esnafı

Amasya’da üniversite mezunu kadın, kazancı yetmeyince özel sektörde iş bulan pazarcı esnafı eşinin yerine tezgahın başına geçti. Patates ve soğan satan çocuk gelişimi önlisans programı mezunu Şahsenem Gelir, Amasya semt pazarının tek kadın esnafı olarak dikkat çekiyor. Ekmek teknesi pazarın örnek tezgahları arasında gösteriliyor.

Çocuk gelişimci pazarcı: Amasya pazarının tek kadın esnafı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Önlinas Programından 2017 yılında mezun olduktan sonra bir süre özel okullarda yardımcı anne olarak çalışan evli ve 2 çocuk annesi Gelir, pazardaki kazancı yetmeyince özel sektörde iş bulan pazarcı esnafının yerine 3 yıl öncesi tezgahın başına geçti. Patates ve soğan satışına kısa sürede alışan 32 yaşındaki Gelir, ürünleri tek tek dizdiği ekmek teknesinin örnek tezgahlar arasında gösterilmesini sağladı. Kendi mesleğinde istihdam imkanı az olunca yöneldiği yeni işini severek yapmasının yanı sıra pazarın tek kadın esnafı olarak renk getirdi.

"MÜŞTERİ GELMİYOR. ÇOK MUZDARİBİZ"

Bu yıl pazara gelen müşteri sayısında azalma yaşandığını anlatan Gelir, "Sosyal medyanın etkisiyle insanımızı pazardan soğuttular. Fiyatlarımız çok ucuz. Sebzemiz, meyvemiz güzel. Esnafımız da iyi niyetli. Her tezgahta ürün seçilebiliyor. Ama müşteri gelmiyor. Çok muzdaribiz. Müşteriler büyük marketlere gitti. Onlarla kıyaslanıyoruz. Ancak çok çeşitleri olduğu için sebze, meyve fiyatını düşürüyorlar. Başka ürünlerin fiyatını yükseltiyorlar" diye konuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın Büyükşehir Zeybek Mahallesi’nde alt yapı çalışması gerçekleştirdiAydın Büyükşehir Zeybek Mahallesi’nde alt yapı çalışması gerçekleştirdi
Adana'da FETÖ firarisi öğretmen yakalandı: Özel harekât polislerinden sorumluymuşAdana'da FETÖ firarisi öğretmen yakalandı: Özel harekât polislerinden sorumluymuş

Anahtar Kelimeler:
Amasya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.