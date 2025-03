Çocuk sahibi olmak isteyenlere güzel haber! Tüp bebek başarı oranını artıran cihaz Türkiye'de...

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki tek embriyoskop cihazı Diyarbakır'a kazandırıldı. Yapay zeka destekli bu embriyoskop ile tüp bebek tedavisinde, en kaliteli embriyonun seçilmesi sağlanarak başarı oranları artırılabiliyor. Kısırlık, yani infertilite, bir yıl boyunca korunmasız ilişkide bulunmalarına rağmen çocuk sahibi olamayan çiftler için geçerli bir tanımlamadır.

Çocuk sahibi olma hayalini gerçekleştiremeyen çiftler, gelişen tıbbi teknolojiler sayesinde tüp bebek tedavisi ile bu hayallerine kavuşabiliyor. Ancak tekrarlayan düşükler veya anne ve baba adaylarındaki ciddi sağlık sorunları, tüp bebek tedavisinin başarı oranını etkileyebiliyor. Diyarbakır'daki Hastanede bulunan Tüp Bebek Merkezi, yapay zeka teknolojisi ile embriyonun kalitesini değerlendirip en uygun seçimi yaparak gebelik şansını artırıyor.

"TÜP BEBEK BAŞARISIZLIKLARI OLAN HASTALARDA SEBEBİ AYRIŞTIRMAK İÇİN KULLANILABİLİR"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Tüp Bebek Uzm. Fatma Nur Hançer Çaça, herkese uygun bir tedavi yöntemi olduğunu işaret ederek, her hastanın özel olduğunu, her çiftin kendi hikayesiyle geldiğini kaydetti. Önce onları değerlendirmek gerektiğini aktaran Dr. Çaça, "Sonra genellemek gerekirse herkese kullanılabilir. Fakat özellikle çok faydalanan gruplar var. Bunlar ileri yaş sebebiyle embriyolarında anomali ihtimali olan ve embriyoları kötü gelişen hastalarda sebebi bulmak için yapabilir. Tekrarlayan tüp bebek düşükleri olan, tüp bebek başarısızlıkları olan hastalarda yine sebep ayrıştırmak için kullanılabilir. Yumurtaların tamamı dondurulacak çok sayıda yumurta olan hastalarda hangi yumurtaları donduralım ya da hangilerini çözüp transfer edelim bunun için kullanılabilir. Ya da hastanın kendi isteğiyle ben bu şekilde embriyoları takip edilmesi ve en iyisini seçmesi istiyorum diyebilirim" dedi.

"YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE EN KALİTELİ EMBRİYO SEÇİLİYOR"

Tüp Bebek Ünite Sorumlusu Doç. Dr. Uğur Değer, Laboratuvar kısmında embriyoskopun kendileri için çok önemli olduğunu belirten Değer, "Burada embriyo gelişimini hiç dışarı çıkarmadan anne karnındaki tüm ortamı sağlıyor. Onu gözetleyerek, her gün kontrol ederek bunu neredeyse her dakika, fotoğraflar çekerek kayıt alına alınıyor. 5 günün sonunda da yapay zeka desteğiyle en kaliteli embriyo seçip bizim kendi tercihlerimizle yapay zekayla karşılaştırıp bunlar içinde en iyi sonuçları alıp gebe kalma şansını en yüksek oranda getirme açısından büyük bir alet olarak görünüyor. Çok pahalı olan bu aletin Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da tek bizde olması şu an için bizim için büyük bir onur. İnşallah hayırlısıyla başarılarımızı da artırarak bunu devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"TÜP BEBEK YAPACAK HER HASTA BUNA UYGUNDUR"

Tüp bebek başarısını en yüksek seviyelere getirileceğini söyleyen Değer, "Özellikle bölgemizde önemli olan çocuk sorunu inşallah daha farklı illere yollamadan burada halletmeye çalışacağız. Embriyo, döllenme aşamasından sonra buraya bırakılarak bundan sonraki süreç boyunca 5 gün boyunca burada takip ediliyor. Çıkarılmadan anne karnındaki tüm ortam ışık görmeden, PH bozulmadan bütün düzenlerini sağlandığı için tüm hastalar yani tüp bebek yapacak her hasta buna uygundur" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır