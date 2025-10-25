Çocuk yaşta eline aldığı iğne ipliği 60 yıldır bırakmadı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaklaşık 60 yıldır terzilik yapan Emin Karakayış terzilik mesleğinin artık yok olmaya yüz tuttuğunu belirterek, "Biz bu mesleğin son temsilcileriyiz" dedi.

Akçadağ ilçe merkezinde 60 yıldır terzilik yapan 73 yaşındaki Emin Karakayış, 13 yaşında başladığı mesleğini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor. Yıllar boyunca terzilikten kazandığı parayla 4 çocuğunu büyüttüğünü belirten Karakayış mesleğin artık ilgi görmediğini söyledi.

Mesleğin geleceği olmadığı için çırak yetiştirmek istemediğini de ifade eden Karakayış, "Eskiden terzilik gözde bir meslekti. İnsanlar elbiselerini diktirir biz de geçimimizi sağlardık. Şimdi kimse elbise diktirmiyor herkes hazır giyime yöneldi. Artık bu işin geleceği kalmadı" dedi.

İlçe merkezinde sadece iki terzinin kaldığını kaydeden Karakayış, "Biz bu mesleğin son temsilcileriyiz. Terzilik artık tarih oluyor" diye konuştu.

