HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Çocuklar en çok bu saatlerde büyüyor: Uzmandan ailelere önemli uyarı

Çocuklarda boy uzaması, ailelerin en yakından takip ettiği gelişim göstergelerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak her boy kısalığı bir sağlık sorunu anlamına gelmeyebiliyor. Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Erdal Adal, bu ayrımın doğru yapılmasının büyük önem taşıdığını belirterek süreç hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Çocuklar en çok bu saatlerde büyüyor: Uzmandan ailelere önemli uyarı
Gökçen Kökden

Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Erdal Adal, çocuk polikliniklerine başvuran hastaların büyük bir kısmının aslında normal sınırlarda olduğunu belirterek, “Başvuran çocukların yaklaşık yüzde 80’i normalin varyantı dediğimiz gruptadır. Ailevi boy kısalığı ya da ergenlik gecikmesine bağlı durumlar sık görülür. Bu çocuklar genellikle düzenli takip edilerek izlenir” dedi.

Çocuklar en çok bu saatlerde büyüyor: Uzmandan ailelere önemli uyarı 1

Çocuklarda büyümenin belirli aralıklarla değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Adal, “Ergenlik öncesi dönemde çocuklar yılda ortalama 5 ila 7 santimetre uzar ve 2-3 kilo alır. Bu değerlerin altında kalan büyüme durumlarında mutlaka araştırma yapılmalıdır” diye konuştu. Büyümenin mevsimsel olarak da değişebildiğini belirten Prof. Dr. Adal, çocukların yaz aylarında daha hızlı uzadığını söyledi.

ERGENLİKTE BÜYÜME HIZLANIYOR

Çocuklar en çok bu saatlerde büyüyor: Uzmandan ailelere önemli uyarı 2

Ergenlik döneminde büyümenin hızlandığını belirten Prof. Dr. Adal, “Kız çocuklarında ergenlik yaklaşık 2-2,5 yıl sürer ve bu dönemde ortalama 20 santimetre uzama olur. Erkek çocuklarında ise ergenlik süresi daha uzundur ve ortalama 25-30 santimetre uzama görülür” dedi. Büyüme hormonunun özellikle gece saatlerinde salgılandığını vurgulayan Prof. Dr. Adal, “Büyüme hormonu en yoğun şekilde gece 22.00 ile 03.00 saatleri arasında salgılanır. Bu nedenle çocukların erken saatlerde uyuması çok önemlidir” dedi. Telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının da dolaylı etkilerine dikkat çekti.

DOĞAL BESLENME ÖNE ÇIKIYOR

Beslenmenin büyüme üzerindeki etkisine değinen Prof. Dr. Adal, “Akdeniz tipi beslenme, çocukların sağlıklı büyümesi için en uygun beslenme modelidir. Mevsiminde sebze tüketimi, ev yapımı yoğurt, turşu ve doğal gıdalar büyüme açısından oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Adal, çocukların büyüme sürecinin düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini belirterek, “Beklenen büyüme değerlerinin altına düşüldüğünde mutlaka uzman değerlendirmesi yapılmalıdır” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek duyurdu! Yıllar sonra aydınlatıldıBakan Gürlek duyurdu! Yıllar sonra aydınlatıldı
Türkiye genelinde uygulanacak! Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazırTürkiye genelinde uygulanacak! Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır

Anahtar Kelimeler:
Çocuk Gelişimi sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran resti: "Gereğini yaparım"

Trump'tan İran resti: "Gereğini yaparım"

İsrail basını duyurdu: "Netanyahu panik içinde"

İsrail basını duyurdu: "Netanyahu panik içinde"

Nefesleri kesen mücadelede tam 5 gol çıktı! Norveç Senegal'i geçti

Nefesleri kesen mücadelede tam 5 gol çıktı! Norveç Senegal'i geçti

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar!

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar!

Altında sert düşüş: 'Aynı desteği görmüyor'

Altında sert düşüş: 'Aynı desteği görmüyor'

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.