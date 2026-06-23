Çocuklar en çok bu saatlerde büyüyor: Uzmandan ailelere önemli uyarı

Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Erdal Adal, çocuk polikliniklerine başvuran hastaların büyük bir kısmının aslında normal sınırlarda olduğunu belirterek, “Başvuran çocukların yaklaşık yüzde 80’i normalin varyantı dediğimiz gruptadır. Ailevi boy kısalığı ya da ergenlik gecikmesine bağlı durumlar sık görülür. Bu çocuklar genellikle düzenli takip edilerek izlenir” dedi.

Çocuklarda büyümenin belirli aralıklarla değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Adal, “Ergenlik öncesi dönemde çocuklar yılda ortalama 5 ila 7 santimetre uzar ve 2-3 kilo alır. Bu değerlerin altında kalan büyüme durumlarında mutlaka araştırma yapılmalıdır” diye konuştu. Büyümenin mevsimsel olarak da değişebildiğini belirten Prof. Dr. Adal, çocukların yaz aylarında daha hızlı uzadığını söyledi.

ERGENLİKTE BÜYÜME HIZLANIYOR

Ergenlik döneminde büyümenin hızlandığını belirten Prof. Dr. Adal, “Kız çocuklarında ergenlik yaklaşık 2-2,5 yıl sürer ve bu dönemde ortalama 20 santimetre uzama olur. Erkek çocuklarında ise ergenlik süresi daha uzundur ve ortalama 25-30 santimetre uzama görülür” dedi. Büyüme hormonunun özellikle gece saatlerinde salgılandığını vurgulayan Prof. Dr. Adal, “Büyüme hormonu en yoğun şekilde gece 22.00 ile 03.00 saatleri arasında salgılanır. Bu nedenle çocukların erken saatlerde uyuması çok önemlidir” dedi. Telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının da dolaylı etkilerine dikkat çekti.

DOĞAL BESLENME ÖNE ÇIKIYOR

Beslenmenin büyüme üzerindeki etkisine değinen Prof. Dr. Adal, “Akdeniz tipi beslenme, çocukların sağlıklı büyümesi için en uygun beslenme modelidir. Mevsiminde sebze tüketimi, ev yapımı yoğurt, turşu ve doğal gıdalar büyüme açısından oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Adal, çocukların büyüme sürecinin düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini belirterek, “Beklenen büyüme değerlerinin altına düşüldüğünde mutlaka uzman değerlendirmesi yapılmalıdır” dedi.