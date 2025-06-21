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Çocuklarda obezite alarmı! Uzmanlar uyarıyor: "Eskiden nadirdi, şimdi küçük yaşta Tip 2 Diyabet arttı"

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Veysel Nijat Baş, çocuklarda artan obezite sorununa dikkat çekti. Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam tarzının, özellikle pandemi sonrası çocuklarda kilo fazlalığını tetiklediğini vurgulayan Prof. Dr. Baş, fazla kilonun sadece estetik değil, çocuklarda Tip 2 diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına da yol açtığını belirtti.

Çocuklarda obezite alarmı! Uzmanlar uyarıyor: "Eskiden nadirdi, şimdi küçük yaşta Tip 2 Diyabet arttı"

Prof. Dr. Baş, son yıllarda özellikle pandemi sonrası çocukların daha az hareket ettiğini, sokakta oyun oynayan çocukların azaldığını, bunun da kilo fazlalığını beraberinde getirdiğini ifade etti.

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"NE KADAR AZ HAREKET EDERLERSE, O KADAR FAZLA KİLO ALIYORLAR"

Baş, "Eskiden küçük yaşlarda bu kadar fazla kilolu çocuk görmüyorduk. Günümüzde çocuklar daha çok evde vakit geçiriyor, bilgisayar ve dijital oyunlarla zaman harcıyor. Ne kadar az hareket ederlerse, o kadar fazla kilo alıyorlar" dedi.

OBEZİTEYİ TETİKLEYEN DURUMLAR

Fazla kilonun sadece estetik bir sorun olmadığını belirten Baş, "Özellikle Tip 2 diyabet dediğimiz, kiloya bağlı şeker hastalığı daha önce çocuklarda çok nadir görülürken, artık küçük yaşta da karşımıza çıkıyor. Bunun en büyük nedeni hareketsizlik ve sağlıksız beslenmedir. Fast food, paketli gıdalar ve hazır ürünlerle beslenme çocuklarda obeziteyi körüklüyor" ifadelerini kullandı.

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"AİLELER YANLIŞ ANLAYIŞTAN VAZGEÇMELİ"

Toplumdaki "bir dirhem et bin ayıbı örter" anlayışının çocukların sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Baş, ailelerin çocuklarını bilinçsizce fazla yedirdiğini ve bu durumun çocukları obeziteye sürüklediğini söyledi. "Çocuğun kilosu normal olsa bile, aile zayıf olduğunu düşünüp daha fazla yemesi gerektiğini savunabiliyor. Oysa çocukların vücut kitle indeksi dikkate alınmalı, normal sınırların üzerine çıkıldığında sağlık sorunları baş gösteriyor" dedi.

"PAKETLİ ÜRÜNLERDEN UZAK DURMALI"

Baş, çocukların sağlıklı gelişimi için sporun ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yaparak şu tavsiyelerde bulundu: "Evlatlarımızı daha hareketli hale getirmeliyiz. Paketli ürünlerden uzak durmalı, ev yemeklerine ağırlık verilmelidir. Sağlıklı bir nesil istiyorsak, çocuklarımızın normal kilolarda olması gerekiyor."

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Prof. Dr. Veysel Nijat Baş, çocukluk döneminde obezitenin önlenmesinde anne sütünün önemine de değinerek, "İlk 6 ay yalnızca anne sütü yeterlidir. Ek gıdaya gerek yoktur. 2 yaşına kadar anne sütü verilmesi, çocuğun fazla kilodan korunmasında önemli bir etkendir" dedi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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