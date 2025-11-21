Çocuklarda tuvalet erteleme alışkanlığına dikkat! Böbrek yetmezliğine kadar gidebilir

Masum bir erteleme gibi görünen idrar tutma alışkanlığı, böbrek yetmezliğine kadar varan karanlık bir tabloya davetiye çıkarıyor. Konuyla ilgili aileleri uyaran Medipol Sağlık Grubu Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, bu davranışın mesanede geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabileceğine dikkat çekti. Prof. Akgün'ün reçetesi ise net “Çocuklar okulda oyun heyecanına kapılmamalı, en az iki teneffüste bir mutlaka tuvalete gitmeli.”

OKUL ÇAĞINDA MESANE SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Prof. Dr. Akgün, çocuklarda oyuna dalma, tuvalete gitmek istememe veya hijyen endişeleri nedeniyle idrar tutma davranışlarının gelişebildiğini belirtti. Bu durumun zamanla mesane kaslarında bozulmaya yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Akgün, “Özellikle oyuna dalma ya da tuvalete gitmeme davranışlarıyla mesane kapasitesi azalabilir veya anormal kasılmalar ortaya çıkabilir. Bu da hem gece hem gündüz idrar kaçırmalarına neden olur” dedi.

“İHMAL BÖBREK YETMEZLİĞİNE YOL AÇABİLİR”

İdrar tutma alışkanlığının sadece mesane sorunlarına değil, böbrek sağlığına da zarar verebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Akgün, “Bu mesane bozukluğu ileride böbrek hasarına ve hatta böbrek yetmezliğine kadar gidebilir. Özellikle okul idarelerinin tuvalet hijyeni konusunda gerekli önlemleri alması gerekir” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLAR HER 2-3 TENEFFÜSTE BİR TUVALETE GİTMELİ”

Doğru tuvalet alışkanlıklarının kazandırılmasının önemine dikkat çeken Akgün, “Çocuklar en az iki veya üç teneffüste bir tuvalete gitmelidir. Servise binmeden önce de mesanelerini mutlaka boşaltmaları gerekir. Ailelerin de ‘okulda tuvalete gitme’ şeklinde telkinde bulunmaları çok yanlış bir davranıştır” diye konuştu. Doğru tuvalet pozisyonunun da mesane sağlığı açısından önem taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Akgün, “Pelvik taban kaslarının gevşemesi için uygun pozisyon alınmalı. Alafranga tuvaletlerde öne doğru hafif eğilmek, mesanenin tam boşalmasına yardımcı olur” bilgisini paylaştı.