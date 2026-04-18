Çocukların mezarlarına bırakılan notlar yürek burktu: 'Depremde kaybettiğim kızıma selam söyleyin'

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatlarını kaybeden ve yan yana toprağa verilen öğrenciler Belinay Nur Boyraz (11), Bayram Nabi Şişik (11), Kerem Erdem Güngör (11) ve Zeynep Kılıç’ın (11) mezarları başına bırakılan not defterlerine aile yakınları, okul arkadaşları ve ziyarete gelenler duygu dolu notlar yazdı.

Çocukların mezarlarına bırakılan notlar yürek burktu: 'Depremde kaybettiğim kızıma selam söyleyin'

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda İsa Aras Mersinli’nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 5’inci sınıf öğrencileri Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Kerem Erdem Güngör ve Zeynep Kılıç’ın cenazeleri Şeyh Adil Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

Mezarlığa gelen aile yakınları, okul arkadaşları ve vatandaşlar, çocukların mezarları başına bırakılan not defterlerine notlar yazdı.

'SENİ HİÇ TANIMADIM AMA SEVDİM'

Çocukların mezarlarının başına bırakılan notlarda şu ifadeler yer aldı:

"Kuzenin Belinay. Zeynep Abla bugün çok acı çekiyoruz. Neden sen yanımızda değilsin, bu yüzden üzülüyoruz."

Çocukların mezarlarına bırakılan notlar yürek burktu: Depremde kaybettiğim kızıma selam söyleyin 1

"Teyzesi Emel; Zeynep, güzel yeğenim benim. Seni çok seviyorum. Gülüşü güzel meleğim. Güzel kuzenim umarım gittiğin yerde mutlusundur. Bir gün biz de orada olacağız ve ben ilk senin yanına geleceğim. Seninle beraber gülmeye, oje sürmeye devam edeceğiz. Cennetin en güzel köşesinde minnoş bebeklerle vakit geçir. Çünkü sen bebekleri çok seviyorsun. Sen saçını çok seversin, onun için saçımı uzatacağım. Bize bir işaret gönder meleğim, umarım iyisindir."

Çocukların mezarlarına bırakılan notlar yürek burktu: Depremde kaybettiğim kızıma selam söyleyin 2
Çocukların mezarlarına bırakılan notlar yürek burktu: Depremde kaybettiğim kızıma selam söyleyin 3

"ŞU AN YAĞMUR YAĞIYOR VE GÖKYÜZÜ SİZE AĞLIYOR"

"Seni hiç tanımadım ve bilmiyorum. Ben seni sevdim. Şu an yağmur yağıyor ve gökyüzü size ağlıyor."

"Bayram'ım, ablacım seni çok seviyorum veda etmeden gittin, göremedim seni. Seni burada seven bir sürü ailen, ablan var. Abin sen gidince çok üzüldü biliyor musun.''

Çocukların mezarlarına bırakılan notlar yürek burktu: Depremde kaybettiğim kızıma selam söyleyin 4

'DEPREMDE KAYBETTİĞİM KIZIMA SELAM SÖYLEYİN'

Bir başka notu ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde kızını kaybeden bir anne bıraktı. Notta, "Depremde 4 yaşında kızım Nehir’imi kaybettim. Ona selam söyleyin ona sarılın" ifadeleri yer aldı.

Çocukların mezarlarına bırakılan notlar yürek burktu: Depremde kaybettiğim kızıma selam söyleyin 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

