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Çocuklu aileler dikkat! Oyun oynarken içtiği şey hayatını kararttı: 2 yıl ağzından su bile içemedi... Yemek borusunda yanıklar oluştu!

Şanlıurfa’da 2 yıl önce yanlışlıkla kimyasal lavabo açıcı içerek yemek borusu ağır hasar gören 3 yaşındaki Suriyeli Şehed M., Harran Üniversitesi Hastanesi'nde mide dokusundan oluşturulan yeni yemek borusu sayesinde sağlığına kavuştu.

Çocuklu aileler dikkat! Oyun oynarken içtiği şey hayatını kararttı: 2 yıl ağzından su bile içemedi... Yemek borusunda yanıklar oluştu!
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da yaşayan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Şehed M., evde oyun oynarken yanlışlıkla kimyasal lavabo açıcı içti. Birden fenalaşan çocuğu fark eden ailesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan muayenede, Şehed'in içtiği kimyasal madde nedeniyle yemek borusunda ciddi hasar oluştuğu tespit edildi. Harran Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Boleken, Şehed'in başvurduğunda yemek borusunda büyük bir yanık olduğunu belirtti.

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'TAM İKİ YIL BOYUNCA AĞZINDAN SU BİLE İÇEMEDİ'

Prof. Dr. Boleken, uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Şehed'in aylarca yutma zorluğu yaşadığını ve ağızdan beslenemediğini belirterek, "Her ay yemek borusu genişletme işlemleri uyguladık ancak bu girişimler yetersiz kaldı. Zamanla hastamız sadece midesine yerleştirilen bir tüple beslenmeye başladı. Bu çocuk, tam iki yıl boyunca ağzından su bile içemedi" dedi.

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'BU BAŞARI, TAM ANLAMIYLA EKİP İŞİDİR'

Başarılı bir ameliyatla Şehed'in mide dokusunu kullanarak yeni bir yemek borusu oluşturduklarını anlatan Prof. Dr. Boleken, "Bu, oldukça kompleks bir operasyondur. Çocuk cerrahisi, göğüs cerrahisi ve genel cerrahiden oluşan multidisipliner bir ekip ile gerçekleştirildi. Göğüs Cerrahisi Prof. Dr. Atalay Şahin, Genel Cerrahi Prof. Dr. Faik Tatlı ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Kahveci sürece önemli katkılar sağladılar. Bu başarı, tam anlamıyla ekip işidir" diye konuştu.

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'ÇOCUKLARIMIZIN HAYATLARINA DOKUNABİLİYORUZ'

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan da hastane ekibine teşekkür ederek, "Bölgenin sağlık üssü olma yolunda ilerliyoruz. Bu tür vakalarda multidisipliner yaklaşımlar sayesinde çocuklarımızın hayatlarına dokunabiliyoruz. Ancak bu olay, çocuk sağlığında en etkili yaklaşımın önleme olduğunu bir kez daha gösterdi. Toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa lavabo açıcı
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