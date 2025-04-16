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Çok konuşulacak Özür Özel iddiası! Kendisi açıklamış: "Erken seçim olmazsa sürpriz şok edici bir şey yapacağım"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşmesini aktaran gazeteci İsmail Küçükkaya'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Küçükkaya, Özgür Özel ile görüşmesinde Özel’in, “Eğer AK Parti sonbahara kadar erkem seçim ilan etmezse şok edici bir hamle yapacağım” ifadelerini kullandığını söyledi.

Çok konuşulacak Özür Özel iddiası! Kendisi açıklamış: "Erken seçim olmazsa sürpriz şok edici bir şey yapacağım"
Devrim Karadağ

Halk TV’de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın bu sabahki konuğu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve sonrasındaki sürece dair önemli değerlendirmelerin yapıldığı programda Çelik, İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında partinin her hafta içi İstanbul’un bir ilçesinde eylem düzenleyeceğini hatırlatarak, “Bu haftaki eylemimi için herkesi Beylikdüzü’ne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Programa ise çok konuşulacak 'Özgür Özel' iddiası damga vurdu. Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinde CHP liderinin kendisine söylediklerinden bahsetti.

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CHP LİDERİ ÖZEL: "SÜRPRİZ, ŞOK EDİCİ BİR HAMLE YAPACAĞIM"

Küçükkaya, Özgür Özel'in kendisine “Eğer AK Parti sonbahara kadar erkem seçim ilan etmezse sürpriz, şok edici bir hamle yapacağım” dediğini aktardı.

ÇELİK: "BAZI ŞEYLERİ BİLİYORUM AMA..."

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise bunun üzerine bazı şeyleri bildiğini ancak parti hiyerarşisi için açıklamanın genel başkandan gelmesi gerektiğini söyledi.

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