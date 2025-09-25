HABER

Çok konuşulmuştu! KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzükle ilgili karar verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulunun liselerde öğrencilerin başörtüsüyle öğrenim görebilmeleri için değiştirilen "Disiplin Tüzüğü", Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasının (KTOEÖS) başvurusu üzerine, KKTC Anayasa Mahkemesinde bugün yapılan oturumda, Bakanlar Kurulunun nisan ayında aldığı kararla değiştirilen, liselerde öğrencilerin başörtülü eğitim görebilmesinin önünü açan Milli Eğitim Bakanlığı "Disiplin Tüzüğü"nün 2'ye karşı 3 oyla Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmedilerek iptali kararlaştırıldı.

NİSAN AYINDA BAŞÖRTÜ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Anayasa Mahkemesinin kararını, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ okudu.

Mahkemenin kararında Bakanlar Kurulunun "kanun gücünde" çıkardığı kararnameye işaret ederek, ilgili tüzüğün Cumhuriyet Meclisinden geçirilmesinin gerektiği belirtildi.

Mahkemenin kararı açıklanırken binanın önünde gösteri yaparak destekleyen ve karşı çıkan vatandaşlar, karşılıklı sloganlar attı.

KKTC'de nisan ayında Bakanlar Kurulunun "kanun gücünde" çıkardığı kararname ile Milli Eğitim Bakanlığının "Disiplin Tüzüğü" değiştirilmiş ve liselerde başörtülü eğitim serbest bırakılmıştı.

KTOEÖS, karardan sonra süreci Anayasa Mahkemesine taşımış ve başörtülü öğrencilerin derse girdiği liselerde greve gitmişti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

