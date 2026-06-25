COP31 Başkanı Kurum, Londra’da Kral Charles’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı

Londra İklim Eylem Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin üçüncü gününde St. James Sarayı’nda İngiltere Kralı 3. Charles’ın ev sahipliğinde, Temiz Hava Koalisyonu Üs Düzey Resepsiyonu düzenlendi.

Bakan Kurum resepsiyonda Türkiye’yi ve COP31 Başkanlığı’nı temsil etti. Resepsiyonda COP31 Başkanı Kurum’un yanı sıra İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Barbados Başbakanı Mia Mottley birer konuşma yaptı.

Bakan Kurum konuşmasında Türkiye’nin COP31 hedeflerini ve eylem gündeminin önemli başlıklarına dikkat çekti, katılımcıları Antalya’da düzenlenecek COP31 Zirvesi’ne davet etti.

Bakan Kurum resepsiyonda Kral 3. Charles ile de bir araya geldi. Bakan Kurum, resepsiyona ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: İngiltere Kralı III. Charles’ın ev sahipliğinde düzenlenen Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu’na katılarak; iklim kriziyle mücadelede COP31 Başkanlığımızın yol haritasını paylaştık.