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COP31 Başkanı Kurum, Londra’da Kral Charles’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra’da İngiltere Kralı 3. Charles’ın ev sahipliğinde düzenlenen Temiz Hava Koalisyonu Üs Düzey Resepsiyonu’na katıldı.

COP31 Başkanı Kurum, Londra’da Kral Charles’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı
Sedef Karatay Bingül

Londra İklim Eylem Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin üçüncü gününde St. James Sarayı’nda İngiltere Kralı 3. Charles’ın ev sahipliğinde, Temiz Hava Koalisyonu Üs Düzey Resepsiyonu düzenlendi.

COP31 Başkanı Kurum, Londra’da Kral Charles’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı 1

Bakan Kurum resepsiyonda Türkiye’yi ve COP31 Başkanlığı’nı temsil etti. Resepsiyonda COP31 Başkanı Kurum’un yanı sıra İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Barbados Başbakanı Mia Mottley birer konuşma yaptı.

COP31 Başkanı Kurum, Londra’da Kral Charles’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı 2

Bakan Kurum konuşmasında Türkiye’nin COP31 hedeflerini ve eylem gündeminin önemli başlıklarına dikkat çekti, katılımcıları Antalya’da düzenlenecek COP31 Zirvesi’ne davet etti.

COP31 Başkanı Kurum, Londra’da Kral Charles’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı 3

Bakan Kurum resepsiyonda Kral 3. Charles ile de bir araya geldi. Bakan Kurum, resepsiyona ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: İngiltere Kralı III. Charles’ın ev sahipliğinde düzenlenen Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu’na katılarak; iklim kriziyle mücadelede COP31 Başkanlığımızın yol haritasını paylaştık.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İngiltere Kralı 3. Charles
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