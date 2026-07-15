HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Corendon Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Burdur’da sürdürüyor

Burdur kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Corendon Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Burdur’da sürdürüyor

Turuncu-yeşilliler, yarın Kuzey Makedonya temsilcisi FK Tikves ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların ısınma çalışmasıyla başladı.

Corendon Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Burdur’da sürdürüyor 1

Daha sonra 5’e 2 top kapma oyunu oynayan turuncu-yeşilli ekip, idmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. Burdur kampındaki hazırlıklarını sürdüren Akdeniz temsilcisi, yarın Kuzey Makedonya ekiplerinden FK Tikves ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Corendon Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Burdur’da sürdürüyor 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sultangazi’de malzeme yüklü kamyon alev alev yandıSultangazi’de malzeme yüklü kamyon alev alev yandı
Hatalı sollama faciaya ramak kala bittiHatalı sollama faciaya ramak kala bitti

Anahtar Kelimeler:
Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in ifadesinin tamamı çıktı: 'Zaafım var, risk aldım, borçlandım'

Haluk Levent'in ifadesinin tamamı çıktı: 'Zaafım var, risk aldım, borçlandım'

Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.