Corendon Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Burdur’da sürdürüyor

Turuncu-yeşilliler, yarın Kuzey Makedonya temsilcisi FK Tikves ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların ısınma çalışmasıyla başladı.
Daha sonra 5’e 2 top kapma oyunu oynayan turuncu-yeşilli ekip, idmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. Burdur kampındaki hazırlıklarını sürdüren Akdeniz temsilcisi, yarın Kuzey Makedonya ekiplerinden FK Tikves ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
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