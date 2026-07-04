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Çorlu'da doğal gaz faciası! Bomba gibi patladı: 2 ölü, 5 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 6 katlı bir apartmanın en üst katında meydana gelen ve doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Çorlu'da doğal gaz faciası! Bomba gibi patladı: 2 ölü, 5 yaralı

Olay, Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'ndaki GAZDAŞ Trakya'nın doğal gaz hizmeti sunduğu 6 katlı bir apartmanın 6. katında yaşandı. Patlamanın ardından çevrede büyük panik oluştu.

Çorlu da doğal gaz faciası! Bomba gibi patladı: 2 ölü, 5 yaralı 1

DOĞAL GAZ PATLAMASINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Çorlu da doğal gaz faciası! Bomba gibi patladı: 2 ölü, 5 yaralı 2

YARALI 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Patlama sırasında 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorlu da doğal gaz faciası! Bomba gibi patladı: 2 ölü, 5 yaralı 3

PATLAMANIN ETKİSİYLE DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Patlamanın şiddetiyle dairede büyük çapta hasar oluşurken, binanın dış cephesi de zarar gördü. Polis, itfaiye ve ilgili kurum ekiplerinin patlamanın kesin nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu doğal gaz patlaması
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