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Çorlu'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobille çarpışan araç takla attı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Çorlu'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu başka bir araca çarparak takla attı.

Çorlu da otomobil takla attı: 2 yaralı 1

ÇORLU'DAKİ KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Park halindeki 2 aracın da hasar gördüğü kazada, sürücü Y.D. ile otomobilde bulunan B.G. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Öte yandan, kaza anı ise kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu kaza
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