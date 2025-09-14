HABER

Çorum’da alevlere teslim olan 300 dönüm mera küle döndü

Çorum’un Alaca ilçesinde kuru otların tutuşması sebebiyle çıkan yangında 300 dönümlük mera zarar gördü.

Olay, gece saatlerinde Koçhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan meralık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın çevreye yayılmaya başladı. İhbar üzerine köye jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar neticesinde meralık alanda çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaklaşık 300 dönüm alan zarar gördü. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

