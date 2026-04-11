Çorum'da aynı noktada peş peşe iki trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Kazalar, saat 19.30 sıralarında Çorum-Yozgat kara yolu İbrahim köyü yakınlarında meydana geldi. Murat E.'nin (44) kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki kanala düştü. Ters dönen otomobildeki sürücü ile otomobilde bulunan Bülent B. (49) ve Mehmet B. (53) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk kazanın yaklaşık 300 metre uzağında, İsmail Sak'ın (48) kontrolünü kaybettiği cip de yoldan çıkarak takla attı. Kazada ağır yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, her iki kaza ile ilgili soruşturma başlattı

Kaynak: DHA