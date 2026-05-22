Çorum’da bariyerlere çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Kaza, Çorum-Samsun kara yolu Ahmediye köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak devrilen otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan A.K. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü N.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır