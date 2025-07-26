Çorum'da can pazarı! Tabanca ve tüfekle yaylım ateşi açtılar: 8 yaralı...

Şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor... Bu sefer adres Çorum. 2 kişi, tabanca ve tüfekle pazar yerine ateş açıp kaçtı. Şüphelilerin yakalama çalışmaları sürüyor.

1'İ AĞIR, 8 YARALI

Pazar yerine gelen 2 kişi, tabanca ve tüfekle ateş açıp, kaçtı. Saldırıda 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır