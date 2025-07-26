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Çorum'da can pazarı! Tabanca ve tüfekle yaylım ateşi açtılar: 8 yaralı...

Çorum'da bir pazar yerinde resmen bir can pazarı yaşandı. Kimliği belirlenemeyen 2 kişi pazar yerine tabanca ve tüfekle yaylım ateşi açtı. Yaşanan korkunç olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.

Çorum'da can pazarı! Tabanca ve tüfekle yaylım ateşi açtılar: 8 yaralı...

Şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor... Bu sefer adres Çorum. 2 kişi, tabanca ve tüfekle pazar yerine ateş açıp kaçtı. Şüphelilerin yakalama çalışmaları sürüyor.

Çorum da can pazarı! Tabanca ve tüfekle yaylım ateşi açtılar: 8 yaralı... 1

1'İ AĞIR, 8 YARALI

Pazar yerine gelen 2 kişi, tabanca ve tüfekle ateş açıp, kaçtı. Saldırıda 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Çorum da can pazarı! Tabanca ve tüfekle yaylım ateşi açtılar: 8 yaralı... 2

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Çorum da can pazarı! Tabanca ve tüfekle yaylım ateşi açtılar: 8 yaralı... 3

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum da can pazarı! Tabanca ve tüfekle yaylım ateşi açtılar: 8 yaralı... 4

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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