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  4. Çorum'da çay ocağına pompalı tüfekle saldırı! 2’si ağır 5 yaralı

Çorum'da çay ocağına pompalı tüfekle saldırı! 2’si ağır 5 yaralı

07.03.2025 00:14
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Çorum'da bir çay ocağına gelen bir saldırgan pompalı tüfekle ateş açtı. Silahlı saldırıda 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum'da çay ocağına pompalı tüfekle saldırı! 2’si ağır 5 yaralı

Olay saat 22.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi, Damat Şükrü Sokakta meydana geldi. H.C.S. (35), çay ocağına gelerek daha önceden tartıştığı kişilere pompalı tüfekle rasgele ateş açtı.

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2 YARALININ DURUMU AĞIR

Açılan ateş sonucu çay ocağında bulunan 5 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Yaralılar kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorum pompalı tüfek çay ocağı
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