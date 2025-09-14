Çorum’da çıkan yangında ahır ve ardiye kullanılmaz hale geldi

Olay, Alaca ilçesi Büyükdona köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Ö.’ye ait ait tandırlık, ahır ve ardiyede yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alaca itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında Salih Ö.’ye ait tandırlık, ahır ve ardiye ile 70 torba yem, 1 ton nohut, 5 ton arpa, 3 ton buğday zarar gördü. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır