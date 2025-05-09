Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Kaza, Alaca ilçesi Selçuklar Sokak ile Cengiz Topel Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.O. yönetimindeki otomobil, Yusuf U. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile bir başka araçta bulunan M.U., A.S.U., F.U., N.U., M.E.U. ve Z.U. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan biri tedaviyi reddederken, diğerleri Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır