Çorum’da jandarma ekiplerinin bayram tedbirleri sürüyor

Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla olumsuzlukların önlenmesi amacıyla trafik ve asayiş denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından Alaca-Çorum karayolu üzerinde bulunan İbrahim Köyü mevkiinde denetim gerçekleştirildi. Ekipler tarafından 320 araç kontrol edilirken, 450 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uygulama esnasında sürücülere ve yolculara bayram şekeri ile kolonya ikram eden jandarma ekipleri, bayramlarını kutladı. Ekipler kazaların önlenmesi amacıyla sürücülere trafik kurallarıyla ilgili hatırlatmalarda bulundu.

