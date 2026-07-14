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Çorum’da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Çorum’un Mecitözü ilçesinde kaybolan 71 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu. Yaşlı adamın yüksekten düşerek öldüğü belirlendi.

Çorum’da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Olay, Mecitözü ilçesi Sırçalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Kemal Yılmaz’ın kayıp olduğuna dair yapılan ihbar üzerine köye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köy çevresinde ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri tarafından dron ile yapılan çalışma neticesinde Kemal Yılmaz’ın kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Yılmaz’ın cenazesi düştüğü alandan çıkartılarak morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum’da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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