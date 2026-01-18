HABER

Çorum'da motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

A.A. (16) idaresindeki motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 2. Caddesi'nde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü A.A. ile motosiklette bulunan E.B. (17) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

