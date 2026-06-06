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Çorum’da nikah salonlarında "06.06.2026" yoğunluğu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde "06.06.2026" tarihi için nikah salonlarından randevu alan çiftler nikah salonunda yoğunluk oluşturdu.

Çorum’da nikah salonlarında "06.06.2026" yoğunluğu

Çorum’da "06.06.2026" tarihinin özelliği ve akılda kalıcılığı sebebiyle çiftler evlenmek için bugünü seçti. Sungurlu Belediyesi Evlendirme Birimi’nden randevu alan çiftler nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Çorum’da nikah salonlarında "06.06.2026" yoğunluğu 1

"06.06.2026" TARİHİNE BÜYÜK RAĞBET

Bugün için başvuru yapan 15 çift, Sungurlu Belediyesi Nikah Salonu’nda dünyaevine girmenin heyecanını yaşadı. Nikahları kıyılan çiftler, 06.06.2026 tarihinin akılda kalıcı olması sebebiyle bugünü tercih ettiklerini ifade etti.

Çorum’da nikah salonlarında "06.06.2026" yoğunluğu 2

Dünyaevine giren Melek Nergizci ve Samet Yemçi çifti, uzun süredir devam ettirdikleri ilişkilerini tamamına erdirmek için bugünü seçtiklerini ifade etti.

Çorum’da nikah salonlarında "06.06.2026" yoğunluğu 3

İlayda Yeşim Yangın ve Cemil Kervankıran çifti ise evlilik tarihlerinin özel bir günde olması için 06.06.2026 tarihini seçtiklerini ifade ettikleri dile getirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorum nikah
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