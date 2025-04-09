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Çorum’da Nisan karı: Ekipler yollarda teyakkuza geçti

Çorum’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Karayolları ekipleri tarafından kar yağışının etkili olduğu yolda küreme çalışması başlatıldı.

Çorum’da Nisan karı: Ekipler yollarda teyakkuza geçti

Meteorolojinin soğuk hava tahmininde bulunduğu Çorum'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. İl merkezinde de yağan kar yağışı yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte Çorum Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler akşam saatleri itibariyle başlayan kar yağışının etkili olduğu bölgelerde tuzlama ve küreme çalışması yürütüyor. Kar yağışı sebebiyle Çorum-Samsun karayolunda sürücüler hızlarını düşürerek ilerliyor.

Çorum-Samsun karayolunda seyir halinde olan sürücülerden Eren Atalay, "Şu anda Nisan ayının ortalarındayız. İlk defa böyle bir kar yağışı ile karşılaşıyoruz. Şu an Çorum-Samsun karayolu arasındayım ve yoğun bir kar yağışı ile karşı karşıyayız. Bu aylarda hiç beklemediğimiz şeylerden bir tanesi kar yağmasıydı. Çok endişeliyiz, yolculukta da zorluk çekiyoruz. Buradan trafikteki bütün araç sahiplerine, şoförlere, tır şoförlerimize ve taksilere dikkatli olmalarını, inşallah hiçbir kaza bela olmadan yolculuklarını geçirmelerini diliyorum" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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